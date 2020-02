Parceria garante mais dois veículos para a Apae de Quitandinha

A Apae de Quitandinha está com a frota de veículos renovada. Além da van adaptada entregue há uma semana, a prefeita Maria Julia foi buscar mais um micro-ônibus adaptado e um carro na última sexta-feira (7). De indicação dos deputados Antonio Wandscheer e Luciano Ducci, os veículos são enviados pela Bancada Paranaense no Governo Federal, pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Realizada na Academia de Polícia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, a solenidade de entrega foi promovida pelos Governos Federal e Estadual, contando com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do governador Ratinho Junior, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, do ministro da Cidadania, Osmar Terra, e ainda deputados, prefeitos e vereadores. A diretora da Apae de Quitandinha Cida Machado e a assistente social Neiva Bonapace acompanharam a prefeita Maria Julia no evento.

Para Cida, ter novos veículos para o transporte dos alunos, “é excelente, porque se torna mais confortável para os alunos e mais econômico para a instituição, por serem carros novos. Além de garantir maior segurança para eles também. As famílias e alunos estão muito felizes, ficam até mais animados com essa mudança”, afirma.

Economia para a instituição e para a prefeitura, que arca com o combustível do transporte escolar. A prefeita Maria Julia, que pede recursos com frequência para a Apae, agradece à bancada e todo o apoio que recebe em prol do município: “Só 15 de 399 cidades do Paraná receberam esses micro-ônibus e nós fomos uma dessas cidades. É muito gratificante ter essas parcerias em prol de Quitandinha”, ressalta.