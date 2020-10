Passarela de pedestres sobre o Rio da Várzea é inaugurada

Foi inaugurada em cerimônia festiva nesta semana a Passarela João Maria Prado, localizada na Rua Pedro Zolner sobre a Ponte do Rio da Várzea, que conecta o centro de Quitandinha com a região Oeste da cidade. A obra representa mais segurança para os pedestres que antigamente dividiam espaço entre com os carros em uma das regiões mais movimentadas da cidade, principalmente a população idosa, que utiliza frequentemente a via para poder acessar o posto sede e a Unidade Básica da Família.

Em seu discurso inaugural, que contou com a presença do deputado Francisco Buhrer e da família homenageada, a Prefeita Maria Julia ressaltou a importância da passarela na cidade. “Desde quando foi construída, há mais de 30 anos atrás, a ponte nunca recebeu uma atenção tão importante como essa. É a primeira passarela da história do município e com toda certeza mudará a cara da cidade, pois agora o pedestre não terá mais que disputar espaço com os carros e se arriscar, dando mais segurança às nossas gestantes e aos nossos idosos”, disse a Prefeita, também fazendo referência a unidade de saúde que fica na região.

Além da Passarela, também houve a entrega oficial do Rolocompactador estimado em aproximadamente R$ 350 mil Reais, que veio por meio de recursos do Governo Estadual, este que investiu R$ 305 mil reais com o município entrando com os R$ 45 mil Reais restantes de contrapartida. Os recursos foram conquistados pelo Deputado Francisco Buhrer para o município, em um trabalho político conjunto com a Prefeita Maria Julia.

A prefeita frisou o apoio do Governo do Estado na liberação de novos recursos para a conclusão da obra e conquista do maquinário. “Agradeço ao apoio do governador Ratinho Junior, dos secretários de estado e dos deputados que sempre são solícitos às nossas reivindicações. Por meio deste apoio, estamos conseguindo avançar na melhoria da infraestrutura e na qualificação do nosso trabalho”, concluiu.

NÚMEROS

O projeto foi licitado em R$ 267 mil. Graças ao bom relacionamento do município com o Estado, R$ 210 mil veio por meio de repasse do Governo Estadual, com o município participando com os R$ 57 mil restantes.

A passarela conta com uma estrutura metálica nos dois lados da ponte, com espaçamento de 1,50m de cada lado. Tem uma altura em relação ao rio de 1,60m com proteção para evitar acidentes, além de iluminação interna própria.

Com relação ao Rolocompactador, a vinda do maquinário gerará uma economia de aproximadamente R$ 1.500,00 Reais por diária, valor este que era pago pelo aluguel da máquina quando era necessário o seu empenho em alguma demanda do município, acabando com um gargalo das finanças da cidade, que proporcionará autonomia de trabalho para atender a população.