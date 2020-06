Portal Janete Maria Krul é inaugurado em Quitandinha

No último sábado (13), data em que o município de Quitandinha completou 59 anos, vereadores do Legislativo Municipal participaram de uma série de inaugurações na cidade.

A primeira obra inaugurada foi o Portal Janete Maria Krul, que fica na Avenida Fernandes de Andrade. Estiveram presentes nesta ocasião o presidente da Câmara, Marquinhos da Acarpa e os vereadores Antônio Loir Esconiscki, Amilton Godk Filho, João Acir Alves dos Santos e Marcos Élio de Deus Leal.

Durante o discurso o presidente do Legislativo enalteceu a obra. “O dia é de festa para o nosso município e esse portal irá valorizar ainda mais a nossa cidade. Apesar das dificuldades em virtude desta pandemia, a Câmara de Quitandinha tem sido parceira da prefeitura e colaborando sempre, especialmente quando a população é a mais interessada”, afirmou Marquinhos da Acarpa, referindo-se aos repasses para o executivo concluir a Supercreche, para compra de veículos e na aquisição de vales para o auxílio emergencial, entre outros.

Além da prefeita Maria Júlia, secretários e servidores públicos, também estiveram presentes nesta solenidade o deputado estadual Francisco Bührer e familiares da homenageada Janete Maria Krul.

A obra, realizada em homenagem as famílias polonesas de Quitandinha, foi construída com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Nishimori.

Na sequência os vereadores prestigiaram a entrega da Unidade Básica de Saúde da Família Acelino Ribas Pinto, estrutura que foi construída no antigo Estádio Municipal Francisco Lechinoski.

Com a presença de familiares do homenageado Acelino Ribas Pinto, segundo a Prefeitura Municipal, a nova estrutura de saúde do município deverá atender a população das 8h às 20h.