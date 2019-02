Posto do Detran tem recorde de atendimentos em Quitandinha

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o posto do Detran de Quitandinha tem se tornado cada vez mais conhecido entre a população. A grande conquista proporcionou a todos a facilidade de um serviço mais próximo e sem qualquer custo adicional no bolso do quitandinhense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O espaço tem sido tão conhecido que, no final do ano passado, encerrou com mais de mil transferências realizadas, sem contar os serviços de licenciamento, vistoria, consulta de débitos e comunicação de venda.

“No começo foi mais difícil o pessoal acreditar que tínhamos o serviço. Mas agora já está sendo bem procurado. Todo dia tem movimento”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo do Vale.

Quem faz todos os serviços na sala é a chefe do posto do Detran, Raquel Barbosa. Ela atuava na agência do trabalho, mas foi realocada para essa nova sala, que é inteiramente mantida pela Prefeitura, espaço do qual nem todos os municípios vizinhos dispõem, justamente pelo custo.

Com exceção das taxas cobradas pelo próprio Detran, os serviços são totalmente gratuitos. “A economia que o pessoal faz é muito grande. Porque o que eles pagam aqui, são as taxas cobradas pelo Detran, nenhum centavo a mais”, explica Raquel.

Mas ela destaca que somente questões referentes a veículos são resolvidas. Tudo o que estiver relacionado à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ser resolvido no Ciretran de Rio Negro ou órgão competente (em caso de multa, por exemplo).