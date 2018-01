Prefeita de Quitandinha solicita autorização da Câmara para investir R$ 2,7 milhões em obras e maquinários

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 27/01/2018

Compartilhar no Facebook

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, enviou na última semana quatro importantes projetos à Câmara Municipal, para realizar obras e adquirir maquinários com recursos conquistados no governo do estado, que somam R$ 2.737 milhões. Para que a Prefeitura possa realizar os investimentos é necessário a autorização dos vereadores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Um dos projetos da prefeita trata de R$ 750 mil a fundo perdido, sem custo ao município, para construção de uma nova unidade central de saúde, com possibilidade de ampliação dos atendimentos, resolvendo um antigo problema, que é a falta de estrutura adequada para atender a população.

Outro recurso a fundo perdido é de R$ 700 mil para compra de duas caçambas e uma pá carregadeira que facilitarão os ajustes nas estradas rurais, entre outros serviços, além da destinação de uma das caçambas para a entrega de calcário para os produtores rurais. O projeto também contempla a aquisição de um caminhão para a coleta seletiva do lixo, no valor de R$ 287 mil, onde contribuirá para redução de valores com a contratação de terceiros.

Um dos destaques é o projeto de financiamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de R$ 1 milhão para obras de pavimentação. As ruas que receberão asfalto novo são: a José de Sá Ribas, Padre Francisco e a 15 de novembro.

A prefeita destacou que os recursos foram conquistados com muito trabalho no ano passado e que grande parte não terá custo para o município, vindo a fundo perdido. Ela também destacou a importância da união entre o executivo e legislativo que trará desenvolvimento para a cidade.

“Os recursos são resultados de um trabalho contínuo que fizemos ao decorrer do ano. Será possível melhorarmos a Saúde, as estradas, oferecer melhores serviços à população. Agora caminhamos juntos contando com a autorização dos vereadores para executarmos os investimentos”, disse a prefeita.