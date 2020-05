Prefeitura abre edital de teste seletivo para profissionais de saúde

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/05/2020

A Prefeitura de Quitandinha, no uso de suas prerrogativas legais para contratação emergencial por meio do Edital 01/2020, abre teste seletivo simplificado para a contratação temporária de cinco profissionais para a área de Saúde. As inscrições vão do dia 01 ao dia 19 de junho.

As vagas disponíveis são para um Farmacêutico com carga horária de 40 horas semanais e quatro médicos, sendo um Clínico Geral de 40 horas, um Ginecologista de 20 horas, um Pediatra de 20 horas e um Obstetra, também de 20 horas. A intenção da Prefeitura é de que os profissionais que passarem nos testes assumam seus respectivos cargos no começo de Julho.

De acordo com a Secretária de Administração e Finanças de Quitandinha, Jaqueline Ribas, o teste seletivo será simplificado, ou seja, sem a necessidade de realização de provas, tendo como crivo de analise apenas a comprovação de títulos. “A pessoa que fizer a inscrição terá que comprovar também a sua aptidão ao cargo preterido, apresentando seus títulos de graduações, especializações e cursos complementares. Cada item desses contará em um sistema de pontuação da Comissão de Avaliação e Julgamento, que definirá quem passará no teste para essas vagas”, afirma.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

Ao acessar este link, o candidato será direcionado para a página da Prefeitura relacionado ao Processo Seletivo Simplificado.

Lá, o candidato encontrará dois botões:

No botão “Processo Seletivo 01/2020 – Edital” o candidato encontrará o arquivo do edital de convocação, contendo todas as informações respectivas ao processo e aos documentos necessários para realização da inscrição.

Logo abaixo o candidato encontrará o botão “Teste Seletivo 01/2020 – Ficha de Inscrição. Neste botão estará a ficha de inscrição para o edital, que deverá ser preenchida a mão e digitalizada, junto com todos os outros documentos requeridos no edital.

Depois disso, o candidato deverá ir até a parte de Protocolo Online da Prefeitura, que pode ser encontrado neste link ou no canto superior direito da homepage do site, e anexar todos os documentos para efetuar e finalizar a sua inscrição.

Lembrando que as inscrições vão de 01/06 a 19/06. Quaisquer dúvidas com relação ao processo de seleção ou quanto aos passos de inscrição, podem ser sanadas no número (041) 3623-1231.