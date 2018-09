Prefeitura de Quitandinha anuncia levantamento para abertura do Armazém da Família

Uma das grandes expectativas da administração da prefeita de Quitandinha, Maria Julia, é a abertura do Armazém da Família, que foi um compromisso de campanha e integrou o plano de governo. A Prefeitura anunciou que iniciará a partir desta segunda-feira o levantamento da demanda através do cadastro das famílias que poderão ser beneficiadas a comprarem gêneros alimentícios em média 30% mais baratos do que no mercado convencional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A prefeita Maria Julia apresentou a carta de intenções para a secretaria de Abastecimento de Curitiba e recebeu a resposta favorável à implantação no município. O cadastramento será a segunda etapa do processo de abertura do Armazém da Família através de um estudo de viabilidade, na sequência deverá ser firmado o convênio entre as prefeituras de Quitandinha e Curitiba e finalmente a inauguração.

O secretário municipal de Assistência Social, Elizandro Sousa, que coordenará o projeto, explicou como funcionará e quem poderá participar. Segundo ele, famílias com renda até R$ 1431,00 e que residam no município poderão se inscrever para realizarem compras mensais de até R$ 500,00.

Segundo a prefeita Maria Julia, a abertura do Armazém da Família no município beneficiará as pessoas que mais precisam e aquecerá a economia local. “Cumpriremos mais um compromisso, possibilitando que as famílias mais carentes tenham em suas mesas alimentos mais baratos e de qualidade. Além desse grande benefício, o armazém aquecerá a economia local”, explicou a prefeita.

Os cadastros poderão ser feitos na secretaria municipal de Assistência Social às segundas e terças-feiras. Interessados devem comparecer portando RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão de casamento, comprovante de renda, se for aposentado ou pensionista deve apresentar o comprovante de crédito do INSS.

Informações podem ser obtidas na sede da Secretaria no endereço: av. Eleutério Fernandes de Andrade, 620 ou nos telefones (41) 3623-1241 ou 3623-1697.