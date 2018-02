Prefeitura de Quitandinha fortalece grupo de apoio ‘Com afeto’, programa de acolhimento de familiares em dependência química

O grupo ‘Com Afeto’ é um programa que trabalha com pais, jovens e adolescentes para prevenir o abuso e a dependência do álcool e outras drogas

Durante essa semana, o secretário municipal de Assistência Social, Elizandro Sousa, anunciou o fortalecimento do programa de acolhimento de familiares em dependência química em Quitandinha. O projeto é coordenado pela psicóloga Iris Locatelli, e tem como objetivo a luta contra o álcool e outras drogas que assolam a sociedade.

O grupo ‘Com Afeto’ é um programa que trabalha com pais, jovens e adolescentes para prevenir o abuso e a dependência do álcool e outras drogas. A psicóloga atua em grupos de apoio para difundir o programa às famílias nos momentos de dificuldade. Segundo Iris, os atendimentos acontecem todas as quintas-feiras, no Salão Multiuso, às 14h para o acolhimento de pessoas interessadas.

Segundo a psicóloga Iris, coordenadora do projeto, a ideia é apoiar e facilitar as mudanças comportamentais na família e na sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida. “Um único dependente de droga torna doente também sua família. O grupo de apoio irá orientar sobre os perigos das drogas e trazer união às famílias através dos encontros”, explicou.

O secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa, destacou que está fortalecendo o projeto, sabendo da importância de valorizar as famílias, que são à base da sociedade. “Sabemos da realidade e das dificuldades de diversas famílias que tem dependentes químicos em casa, por isso estamos fortalecendo esse programa de apoio”, contou.