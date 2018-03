Prefeitura de Quitandinha iniciará obras de asfalto novo em mais três ruas

O município de Quitandinha tem ampliado e melhorado as suas áreas pavimentadas. Após concluir o recape da avenida Fernandes de Andrade e pavimentação de duas travessas, a prefeita Maria Julia anunciou que iniciará as obras para fazer a restauração da rua José de Sá Ribas, e irá construir asfalto novo nas ruas Padre Francisco e 15 de Novembro.

A obra contemplará cerca de mil metros de pavimentação asfáltica, incluindo execução da rede de drenagem de águas pluviais, meio fio, sarjeta, urbanização, paisagismo de passeio e sinalização viária.

A prefeita recebeu a autorização para a homologação do processo licitatório, e assinatura do contrato com a empresa que executará o serviço na última semana, na secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. O investimento será de R$ 930.268,14 através de financiamento do Paraná Cidade, que foi conquistado por indicação do deputado Francisco Buhrer.

De acordo com a prefeita, esse investimento deixará um dos acessos principais da cidade mais bonito e restaurado. “A Sá Ribas é um dos principais acessos da cidade, e há certo tempo está esburacada, precisando um recape. Através de um bom relacionamento com o Governo e com nosso deputado Francisco Buhrer, foi possível conquistarmos esse importante investimento”, falou.

A empresa vencedora do processo licitatório deve iniciar a obra na primeira quinzena de abril.