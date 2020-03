Prefeitura de Quitandinha iniciará projeto piloto no Doce Grande

Uma parceria entre as Secretarias de Assistência Social e Educação, Cultura e Esportes vai levar atividades no contraturno escolar para alunos matriculados na Escola Municipal Vilson Hasselmann, na localidade do Doce Grande, em Quitandinha. O projeto piloto vai atender um total de 60 alunos entre seis e 10 anos, sendo 30 alunos no período da manhã e mais 30 à tarde.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas, a ideia segue os moldes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que funciona na região central. “Esses alunos que moram na região mais distante do centro, não conseguem vir até aqui, então nós vamos até eles”, explica.

As crianças e adolescentes matriculadas farão atividades de teatro, pintura, caminhada, jogos e outras, sempre nas quintas-feiras. Além delas, as famílias que fazem parte do Cadastro Único também serão atendidas, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

“Os atendimentos serão realizados em grupo. São intervenções sociais planejadas, que criam situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares”, salienta a secretária de Assistência Social, Dirlene Resner.

Ela comenta ainda que o Serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

A Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Assistência Social, Mariane Melo, explica ainda que o objetivo é desenvolver o projeto nesse primeiro semestre, avaliar o resultado e então analisar a possibilidade de aplicá-lo em outra região do município. neste primeiro momento, será possível atender famílias do Doce Grande, Doce Fino, Água Clara de Cima, Água Clara de Baixo, Rio da Várzea e Barco.