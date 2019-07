Prefeitura de Quitandinha oferece curso do Senar para pequenos produtores

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/07/2019

As aulas são divididas em cinco semanas, sendo um dia de curso por semana, e começaram na terça-feira (9), com a participação de 15 produtores rurais

Agricultores de Quitandinha acabam de iniciar um curso gratuito de Produtor na olericultura Рcultivo em ambiente protegido. Realizado pelo Senar (Servi̤o Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o curso tem 40h. As aulas ṣo divididas em cinco semanas, sendo um dia de curso por semana, e come̤aram na ter̤a-feira (9), com a participa̤̣o de 15 produtores rurais.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Matheus Gavlak, ainda há poucos produtores que utilizam a estufa no município, então a intenção é fomentar a forma de produção, que é bastante viável.

“A estufa reduz a infestação de pragas, a utilização de defensivos agrícolas, facilita o controle da temperatura e é uma forma de otimizar o espaço. Por isso queremos incentivar mais agricultores familiares a trabalhar dessa forma e melhorar a produção”, aponta o secretário.

A agricultora Roseli Mendes de Siqueira Chulis disse que essa é uma excelente oportunidade e que está aprendendo bastante com o instrutor Tiago Miguel Jarek.  “Eu já tenho uma estufa, e vim participar do curso, porque com orientações de um profissional, sei que posso produzir melhor”, ressaltou.

Participando da abertura do curso, a prefeita Maria Julia aproveitou para reforçar que sabe do valor dos produtores rurais e também da dificuldade que passam diariamente para levar a comida à mesa de todos: “Eu já trabalhei na roça, sei como é difícil. Mas é muito importante também, porque sem comida nós não somos nada. Precisamos do alimento todos os dias. Então temos que dar o incentivo a cada um que trabalha na lavoura!”.