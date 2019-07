Prefeitura de Quitandinha realiza mudanças na iluminação pública da área central

A economia da qual o secretário fala, é porque com 100W, a lâmpada de LED produz a mesma energia elétrica que as convencionais, de 400W. São quatro vezes menos gastos em relação à anterior

A Avenida Fernandes de Andrade e as ruas Marinho Prado e José de Sá Ribas estão passando por mudanças na iluminação pública. As lâmpadas convencionais, que tinham de passar por manutenção frequentemente, agora foram trocadas por lâmpadas de LED, que além de deixarem a cidade mais bonita, também são mais eficientes e econômicas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano do município, Jeferson Wojcik, a Prefeitura está investindo cerca de R$ 100 mil nas lâmpadas e instalação das mesmas. “São recursos próprios, que representam o maior investimento já realizado no município no que se refere à iluminação pública. E é um investimento que compensa, porque vai ter muito mais segurança pra população caminhar à noite e mais economia pra Prefeitura também”, afirma.

A economia da qual o secretário fala, é porque com 100W, a lâmpada de LED produz a mesma energia elétrica que as convencionais, de 400W. São quatro vezes menos gastos em relação à anterior.

Além disso, as novas lâmpadas iluminam um espaço ainda maior e a manutenção é praticamente zero. “As lâmpadas convencionais nós tínhamos que fazer manutenção frequentemente. Essas têm garantia de cinco anos. Mesmo se estragarem, não teremos que pagar nada pra fazer a troca”, explica o administrador Joao Ernani, que trabalha na secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Até o momento, o trecho que vai do VDI até a bifurcação com entre a av. Fernandes de Andrade e a av. Germano Czek, recebeu a melhoria. Pelos próximos dias, os trabalhos seguem até a rotatória e sobem para a Sá Ribas, até o sindicato. A Marinho Prado terá trocas em toda a sua extensão.