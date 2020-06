Prefeitura de Quitandinha renova convênio com Hospital Cristo Rei

Na última semana, a Prefeitura de Quitandinha renovou seu contrato de prestação de serviços de urgência e emergência com o Hospital Cristo Rei. O atual convênio está em vigor desde o início da gestão da Prefeita Maria Julia e essa renovação estende os serviços prestados até o fim de Maio de 2021. Nos últimos quatro anos, o hospital já atendeu mais de 49 mil pessoas, realizou mais de quatro mil internamentos e mantém uma média de 1.200 consultas por mês.

O hospital foi fundado em 1980 pelo Sr. Urbano Piontkievicz,  cuja história tem uma raiz muito profunda no município, consolidando hospital como referência na região nos últimos 40 anos. “Sabemos que em situações de emergência, cada minuto conta para salvar vidas, ainda mais nesse momento de epidemias e pandemias. Nossa estrutura tem servido muito bem ao propósito e tem se estabelecido como referência de toda nossa região”, afirma Irene Das Graças, Diretora Administrativa do Hospital.

A Prefeita Maria Julia, no momento da assinatura do novo contrato, ressaltou a importância do hospital para a cidade e para a saúde dos quitandinhenses. “Tenho muito orgulho do trabalho do Hospital nesses últimos 40 anos, principalmente nesse momento em que passamos pela pior crise de saúde da história, tanto da nossa cidade quanto do nosso país. Sempre atenderam nossos cidadãos de forma muito competente e humana. Trabalharemos muito pela continuidade e pela expansão desse projeto”, disse.

FUTURO

Mesmo em uma época de caos, os planos futuros do hospital continuam firmes e sólidos. Com os recursos disponíveis e com ajuda da Prefeitura e da Câmara Municipal de Quitandinha, a organização conseguiu montar duas mini Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), tornando-se o único hospital com esse tipo de estrutura na região.

A rápida preparação em um momento de crise é resultado de anos de investimento em equipamentos e profissionais, porém, Irene afirma que irá melhorar ainda mais. “A meta para 2021 é a instalação de uma central com tubulação para distribuição de gases medicinais (oxigênio, ar sintético, óxido nitroso, entre outros), que poderá gerar uma maior economia e melhorará nossa capacidade de atendimento”, comenta.