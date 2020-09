Prefeitura entrega a nova sede do 28º BPM de Quitandinha

Em cerimônia realizada nesta semana, a Prefeita Maria Julia entregou a nova sede do 28º Batalhão de Polícia Militar de Quitandinha. As novas instalações propicia à PM mais conforto, mais espaço e maior estrutura para acomodar as suas necessidades. O evento contou com a presença do alto comando da Polícia, representantes da Câmara Municipal e do Conselho de Segurança de Quitandinha (CONSEG) além dos secretários municipais.

Ao todo, foram R$ 180 mil Reais captados, sendo R$ 120 mil vindos do Judiciário de Rio Negro para as câmeras e R$ 60 mil vindos da Câmara Municipal e do Ministério Público para a reforma do novo espaço.

A estrutura conta com novas salas, mais espaços para atendimento e uma nova sala de segurança e inteligência, que centralizará o novo sistema de quinze câmeras de segurança que serão espalhadas pelo município, além de abrigar as quatro viaturas novas que vieram para o município no valor de R$ 200 mil Reais.

Em sua fala, a Prefeita exaltou o esforço envolvido para realizar a reforma. “Esse prédio estava em desuso há anos, corremos atrás dos documentos e dos investimentos para realizar a reforma, e contamos com o apoio de toda nossa comunidade e de todos os nossos funcionários para poder entregar essa conquista. Agradeço imensamente ao Juiz Rodrigo Morillos de Rio Negro, ao Doutor Juliano do Ministério Público e ao Deputado Francisco Buhrer, que nos ajudaram a financiar a obra, a todo o comando da PM que nos guiou nesse processo e ao esforço do nosso CONSEG, que abraçou a causa e acreditou até o fim que seria possível”, disse.

Por sua vez, o Comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Edmauro de Oliveira Assunção, agradeceu o empenho destacou a importância estratégica do destacamento alocado em Quitandinha. “Nós temos uma atuação presente da PM aqui no município, cujo pelotão faz é parte essencial para garantir a segurança da parte central do Estado. Agradeço ao Sargento Rudinilson Witt, que lidera este pelotão e desde 2010 tem empenhado seus esforços para fazer isso acontecer. Parabéns pelo seu esforço e pelo comando desta tropa, composta por policiais comprometidos e decentes, que estão aqui para dar segurança às famílias de Quitandinha. Hoje é um dia de festa, em nome do Coronel Péricles (Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná), agradecemos a todos que contribuíram nesta obra”, disse.