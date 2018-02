Prefeitura inicia operação de recuperação das estradas rurais na comunidade de Mato Branco

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Quitandinha por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano está intensificando os serviços de patrolamento e recuperação das estradas da zona rural do município. O trabalho de recuperação das estradas rurais tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e o acesso de veículos e, consequentemente o transporte escolar.

Nesta semana, quem trafegou pelas estradas que dão acesso a comunidade de Mato Branco puderam ver o início da operação de recuperação. O serviço compreende a abertura dos trechos mais estreitos, limpeza das laterais para o escoamento da água, patrolamento e ensaibramento dos trechos mais críticos.

A operação iniciou na localidade de Mato Branco, pelo motivo de inicio da implantação da rede de água, a qual devido à escavação para a colocação dos canos, e as fortes chuvas, danificaram as vias, deixando moradores em condições de dificuldade para saírem de suas propriedades.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sergio Tuchiski, explicou que a operação foi uma solicitação da prefeita, após constantes chuvas que danificaram estradas de todo município. “Seguindo a orientação de nossa prefeita, estamos fiscalizando todas as vias do município e pontos mais críticos estão sendo priorizados, principalmente as linhas do transporte escolar”, concluiu o secretário.