Prefeitura lista obras e inaugurações a serem feitas até o fim do ano

Mesmo com as atenções voltadas para o Coronavirus, a Prefeitura de Quitandinha elenca as obras e inaugurações que deverão ser concluídas até Dezembro deste ano. São mais de 10 projetos que deverão ganhar vida e servir a população até o fim do ano.

A primeira delas é a nova delegacia da cidade, com previsão de entrega no dia 03 de Agosto. “Essa obra será uma das mais importantes dos próximos meses, pois dará conforto e segurança à nossa população, além de gerar economia ao município, pois deixaremos de pagar aluguel em uma estrutura que será 100% da cidade”, afirma a prefeita Maria Julia.

Ainda em Agosto, estão previstas a entrega da nova passarela de pedestres sobre a Ponte do Rio da Várzea e a entrega do novo Rolo Compactador, ambas no dia 18 de agosto.

Em Setembro, será a vez de entregar a nova Cancha de Rodeios no Parque de Eventos no dia 05, além de inaugurar o Armazém da Família no dia 28. “Esses são dois projetos que darão orgulho aos quitandinhenses. A Cancha de Rodeios será um marco na nossa história e será palco de muita festa e muita vida quando tudo isso passar. O Armazém da Família será de extrema importância para garantirmos à nossa população o acesso a alimentos de qualidade com preços mais acessíveis”, disse a prefeita.

Em Outubro será a vez de entregar o novo Campo Sintético do Campina, além de mais duas academias ao ar livre a serem construídas na área rural, ambas as obras previstas para o dia 14. Em Novembro, a Super Creche está prevista para ser entregue no dia 06, e a reforma do Centro de Convivência está prevista para ser concluída no dia 11.

Além destas, estão previstas outras reformas e pavimentações daqui até Dezembro. A Administração afirma que o desejo é terminar tudo isso nos tempos determinados, porém, pondera sabendo que ainda existirão mais algumas batalhas com relação ao Coronavirus, além de termos todos os fatores externos como o clima, os tempos de licitação e entrega de materiais, além do afastamento de profissionais por conta da pandemia. “Acreditamos que essas previsões são sensatas de acordo com o que temos, e o esforço será maior por ser o legado a ser deixado nesses últimos meses de gestão”, afirma Jaqueline Ribas, Secretária de Administração e Finanças do Município.