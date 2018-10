Primeira etapa da Praça da Juventude será inaugurada neste sábado em Quitandinha

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, inaugura neste sábado às 9h a primeira etapa da Praça da Juventude, localizado na rua Olívio Kemp, próximo da praça da Bíblia. O espaço contará com uma arena de campo sintético, pista de skate, arquibancadas e estacionamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira etapa da Praça da Juventude, que consiste na instalação de um parque esportivo, tem um investimento de R$ 447 mil, através de emenda parlamentar na secretaria de Estado do Esporte. Na segunda etapa, o investimento será de R$ 600 mil através de emenda federal, para construção de pistas de caminhada, piscina, vestiários, palco para apresentações culturais e outros locais para a prática de diversas modalidades do esporte.

O espaço levará o nome de um grande esportista do município Feliciano Mlenek, que atuou durante toda a sua trajetória defendendo e incentivando a prática esportiva em Quitandinha. Na inauguração, veteranos que jogaram futebol com o senhor Feliciano, farão uma partida comemorativa.

O diretor de Esporte do município, Josenir dos Santos, destacou a importância que esse espaço terá para as famílias, especialmente para as crianças do município. “Estamos realizando um sonho, que fará a diferença principalmente na vida das crianças. O esporte e o lazer estão sendo valorizados, e todos terão acesso”, falou.

Segundo a prefeita Maria Julia, a praça da Juventude estava em seu plano de governo e agora é mais um compromisso cumprido. “A construção de um espaço exclusivo para os nossos jovens estava prevista em nosso plano de governo e agora estamos inaugurando. Queremos oferecer oportunidades de lazer para as famílias quitandinhenses”, explicou a prefeita.