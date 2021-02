Professores de Quitandinha recebem capacitação continuada e o início das será no dia 01/03

Nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro a Secretaria Municipal de Educação de Quitandinha ofereceu a capacitação continuada aos professores da rede municipal de ensino, cumprindo o protocolo de segurança do Covid-19, o evento foi realizado no salão da secretaria (Cetequi) com transmissão direta para um grupo pequeno de professores, e os demais acompanharam via internet em suas escolas.

Na manhã desta segunda-feira (08/02) durante a abertura se fez presente o prefeito Zé Quirera onde fez a acolhida dos professores e se pronunciou destacando a importância deles na vida dos alunos e a delicadeza deste momento que estamos vivendo. Pediu que todos tenham cuidado com o cumprimento das normas de segurança e divulguem aos pais e alunos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira palestra “O uso da tecnologia na educação durante a pandemia” com o palestrante: Luiz Onofre Gmunder Louzada, abordou o uso das tecnologias em sala de aula nesse período de pandemia, bem como sobre as tendências para a educação pós pandemia. Na terça-feira a equipe pedagógica e técnica da Secretaria abordou diversos temas relevantes ao momento atual, foram discutidas várias questões sobre o início do ano letivo, que teve início em 11/02. Já na quarta-feira (10/02) se fez presente Aldebrando Lins de Albuquerque que trabalhou a matemática no cotidiano na vida do aluno.

No encerramento a secretária municipal de Educação falou sobre a importância da preservação à vida, considerando que não é possível saber quem poderá ter maiores problemas em decorrência da contaminação. Destacou que todas as medidas de proteção estão sendo providenciadas e todos os funcionários estão recebendo a orientação necessária para o retorno das aulas, o prefeito falou sobre o aumento dos casos de covid–19 em Quitandinha pedindo que cada um permaneça em casa no feriado e ao retornar ao trabalho tomem os cuidados necessários a proteção individual e que tudo que for possível será feito para que a educação seja realizada com qualidade mesmo com a pandemia.

Volta às aulas

Em virtude do aumento dos casos de contaminação e do retorno às aulas pela rede estadual, as atividades presenciais terão início no dia 01/03, porém nas próximas semanas os alunos já começam a receber as atividades escolares.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Educação solicita a todos que tomem todos os cuidados necessários para evitar a contaminação considerando que a vida é nosso bem mais preciso!