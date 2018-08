Quitandinha abre cadastro de interesse habitacional para famílias de baixa renda

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 29/08/2018

Uma das grandes demandas do município de Quitandinha é a procura por programas habitacionais para famílias de baixa renda. Após longos anos sem iniciativas na área habitacional, a prefeita Maria Julia irá iniciar um novo cadastro habitacional de interesse social. A ação visa permitir que a Secretaria Municipal de Assistência Social tenha um banco de dados para emplacar projetos que estão disponíveis na Cohapar ou até mesmo através da iniciativa privada.

O cadastro anunciado pela prefeitura, alinhado ao CADÚnico, torna-se um instrumento da administração municipal para a seleção e a inclusão de famílias em programas de moradias populares. “Hoje temos um cadastro defasado. Estamos com projetos disponíveis para a cidade junto a Cohapar, mas precisamos levantar as demandas para dar sequência”, disse o secretário municipal de Assistência Social, Elizandro Sousa.

As inscrições de interesse para moradias populares serão iniciadas na próxima segunda-feira (27 de agosto), na secretaria municipal de Assistência Social. Vale ressaltar que o requisito número 1 será o credenciamento prévio junto ao Cadastro Único (CADÚnico) para programas sociais do Governo Federal por se tratar de um instrumento que identifica as famílias, levando-se em conta a renda, de modo a possibilitar que a gestão pública conheça melhor a realidade socioeconômica da população.

A prefeita da cidade, Maria Julia, explica que a inciativa em cadastrar famílias interessadas é ajudar quem mais precisa. “Cobrei da minha equipe um levantamento e vimos a necessidade de cadastrar as famílias para que possamos buscar projetos habitacionais. São diversas as possibilidades, desde conseguirmos construir com recursos a fundo perdido ou facilitando o financiamento de casas populares”, disse.