A Prefeitura de Quitandinha abre cadastro de voluntários para a Defesa Civil visando ampliar o efetivo de resposta a catástrofes e emergências, decorrentes de chuvas, granizo, geadas e até ciclones, como o que passou recentemente na cidade. Além disso, também disponibiliza um canal direto para duvidas, críticas e sugestões do cidadão.

Para a Secretária de Assistência Social de Quitandinha, Dirlene Resner, encorpar a estrutura da cidade com o próprio cidadão é um bom uso da solidariedade contumaz do quitandinhense. “Quando acontecem catástrofes como a que tivemos com o ciclone, o tempo de resposta se torna vital em todos os sentidos, pois as famílias precisam de auxílio imediato quando são atingidas, com coisas que vão desde ajuda humanitária até doação de materiais de construção, cestas básicas, roupas e tudo mais que possa trazer estabilidade num momento como esse”, comenta.

O cidadão ou empresa que deseja fazer parte da equipe de resposta poderá se cadastrar no site da Prefeitura no menu ao lado direito o último botão escrito “Defesa Civil”. Lá, o cidadão poderá clicar no botão que levará direto ao Cadastro de Voluntários Online do site da Defesa Civil estadual, que terá dois perfis de inscrição, de pessoa física e pessoa jurídica.

Ao clicar em “Pessoa Física”, abrirá um formulário de inscrição em que a pessoa preencherá com seus dados pessoais, área de atuação, atividades que a pessoa deseja realizar como voluntário e disponibilidade particular.

Ao clicar em “Pessoa Jurídica”, abrirá outro tipo de formulário destinado apenas a empresas, em que o responsável deverá preencher com os dados comerciais, além de descrever a atividade exercida pela empresa e qual seria a disponibilidade de doações da mesma.

A Prefeitura atenta para que, em ambos os formulários, o cidadão preencha o nome de sua Localidade no campo “Bairro”, com o objetivo de localizar de forma mais eficiente os voluntários inscritos.

Além disso, de forma a aproximar a comunidade das ações da Defesa Civil no município, a Prefeitura abriu um canal de comunicação com o munícipe, que poderá enviar suas críticas, sugestões e dúvidas no email  defesa.civil@quitandinha.pr.gov.br .