Quitandinha comemora 58 anos no dia 13 de junho. Participe da solenidade de aniversário

Foi por volta do século XVIII, antes mesmo da fundação do estado do Paraná, que a história da cidade começou a ser escrita. Duas famílias (Branco e Preto), interessadas no cultivo da erva-mate, delimitaram as terras à direita do Rio da Várzea (entre as linhas Arroio do Turvo e Arroio do Campina). No espaço que restou entre os Brancos e os Pretos, um homem chamado Bento de Morais acabou fixando residência, por volta de 1800.

O cultivo da erva-mate acabou trazendo diversas pessoas. Entre elas, Serafim Brabo, pai do conhecido Victor Ferreira do Amaral. Aos poucos, todas essas pessoas que iam chegando, foram construindo o que é, hoje, a amada Quitandinha, lar de mais de 20 mil pessoas.

A emancipação veio oficialmente em 1961, de modo que a cidade completa 58 anos no próximo dia 13 de junho. Para comemorar, a Prefeitura realizará uma solenidade de aniversário, com Ato Cívico, Santa Missa, Desfile Cívico e ainda apresentações da Banda Escola Municipal (fanfarra) de Fazenda Rio Grande e da Banda da Polícia Militar.

Organizado pela secretaria de Educação, Cultura e Esportes, o desfile cívico contará com os alunos das Escolas Municipais, Colégios Estaduais, Apae, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, alunos da Escolinha de Futebol Furacão e ainda alunos do município que estudam no Colégio Sesi de Rio Negro.

“Estamos fazendo um evento bem bonito. Tenho certeza que todos vão se emocionar. Quitandinha é uma cidade muito boa de morar e precisamos desejar os parabéns assim, com a participação de todos. Prestigiem essa comemoração!”, convida a prefeita Maria Julia.

A programação começa às 8h, com o Ato Cívico e hasteamento da bandeira, em frente à Prefeitura Municipal; em seguida, todos são convidados a participar da Santa Missa na Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde, às 9h. O desfile cívico será às 9h40, começando na Escola Municipal Leonor M. de Andrade e indo até a Avenida, em frente à loja Aki Tem, passando pela Rua José de Sá Ribas.