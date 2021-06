Quitandinha completa 60 anos da sua criação

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/06/2021

Sentimo-nos orgulhosos e esperançosos em governar uma cidade que se estrutura para um futuro próspero. Além dos problemas de rotina, planejamos ações que preparem para o desenvolvimento e propiciem uma cidade justa para todos, acolhedora para nossos jovens, e onde prevaleça o bem-estar e a justiça social sem diferença de raça, credo ou condição social.

Aos 60 anos, neste dia 13 de junho, colhemos hoje os frutos da semente plantada pelo primeiro cidadão, Bento Dias de Morais a fixar residência em Areia Branca, primeiro nome de Quitandinha.

Aprendemos lições sobre a necessidade de pensarmos o presente com olhos no futuro, pois não podemos pensar no nosso desenvolvimento a qualquer custo, temos maravilhas naturais que devem ser preservadas e respeitadas. Maravilhas essas que também atraem muita gente de fora para nossa cidade e que requer preparo para acolher, organizar, preservar e transformar nossos atrativos em desenvolvimento e prosperidade para nossa gente.

Aos 60 anos, nossa cidade volta a assumir seu protagonismo de desenvolvimento, que gera riquezas e que tem conseguido atravessar este momento difícil da pandemia do COVID 19 e da crise econômica gerada por ela. Mas, humildemente podemos dizer que após a tempestade sempre vem à bonança e que essa bonança não virá meramente frutos de um governo ou de um prefeito, mas do povo quitandinhense e de sua história, onde cada um de nós, inclusive nossos antepassados fez um caminho árduo e promissor.

Todos querem construir aqui uma cidade que ofereça aos seus habitantes e visitantes segurança, justiça, paz, oportunidades de crescimento profissional, boas escolas, um governo que saiba respeitar e tomar decisões em conjunto com a população. Nossas escolhas e decisões devem ter como objetivo a coletividade, jamais devemos nos pautar por interesses individuais e mesquinhos. Se quisermos um Brasil justo, temos que começar pela nossa Quitandinha.

Acreditamos que temos aqui uma missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro, lutar a cada dia para deixarmos um legado de harmonia, paz, desenvolvimento e dignidade para que as futuras gerações continuem enxergando no passado um povo virtuoso, solidário e unido em um só sentimento: o amor pela nossa cidade Quitandinha.

Parabéns à toda população de Quitandinha!