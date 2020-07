Quitandinha confirma mais oito casos positivos de Covid-19

Nesta quinta-feira (16) a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde confirmaram mais oito casos de COVID-19 em Quitandinha.

De acordo com informações divulgadas, os pacientes são três homens, na faixa de 20 a 60 anos. Todos estão com quadros clínicos e sintomáticos estáveis, sem maiores complicações. Quatro mulheres, na faixa entre 20 e 60 anos, todas também com quadros clínicos e sintomáticos estáveis, sem maiores complicações. Um jovem, na faixa de 0 a 10 anos, também com quadro clínico e sintomático estável.

Quatro dos oito casos são considerados novos, por não terem relação com nenhum dos outros casos confirmados.

Mais seis pacientes infectados ganharam alta clínica, aumentando de 67 para 73 o índice de recuperados da doença no município. Para todos os diagnosticados com COVID-19, o protocolo da Vigilância é o mesmo: além do atingido pela doença, todas as pessoas com convívio próximo ao infectado devem manter o isolamento total. Assim sendo, desde quando foram considerados suspeitos, os pacientes já estavam em isolamento e tomando todos os cuidados para evitar a disseminação da doença.

A Secretaria de Saúde de Quitandinha reforça que a transmissão já está em fase comunitária, portanto, o Coronavirus já é uma realidade em todo o nosso município, e os cuidados para que a doença não se dissemine são os mesmos para todos nós, em todo o nosso território.