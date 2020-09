Quitandinha divulga cronograma do Campo Limpo

A Prefeitura de Quitandinha, em parceria com a Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários da Região Metropolitana de Curitiba (ASSIPAR) e em conjunto com as fumigeiras associadas, realizará nos próximos dias 05 e 06 de Outubro o recolhimento das embalagens de agrotóxico tríplice lavadas, como parte do programa Campo Limpo, que visa à correta destinação de resíduos que podem prejudicar o meio ambiente.

Para Jean Bastos, Secretário de Agricultura de Quitandinha, ações como essas servem como exemplo, não só para a agricultura. “O conceito de logística reversa tem se mostrado benéfico e eficiente para toda a cadeia produtiva. A consciência ambiental tem avançado de forma muito boa em todo o mundo. O Brasil e a cidade de Quitandinha felizmente são duas grandes referências nesta área. Empresas e pessoas podem lucrar e, ainda por cima, fazer o bem ao mesmo tempo”, afirma.

Ainda no esteio, o secretário afirma os papeis de cada um nesta causa. “O meio agroprodutivo de Quitandinha faz a sua parte e que isso sirva de inspiração, pois é possível dar destinação correta para lâmpadas, pilhas, computadores e eletrodomésticos. A diferença pode começar dentro de casa também”, disse.

ITINERÁRIO

No dia 05 de Outubro, o recolhimento acontecerá nas localidades de Lagoa Verde, das 09h às 9h30, Cerro Verde das 10h às 10h30, Rio Vermelhinho das 11h às 11h30, Cerrinho das 13h às 13h30, e encerra o dia em Quice dos Alves, das 14h às 15h.

No dia seguinte, 06 de Outubro, o roteiro começa no Doce Fino, das 09h às 10h, Rio da Várzea das 10h30 às 11h30, Água Clara das 13h às 13h45, encerrando o segundo dia no Doce Grande das 14h15 às 15h.

Para maiores informações, os agricultores podem ligar diretamente na Secretaria de Agricultura (041) 3623-1156, ou para o número da ASSIPAR (041) 98823-2384.