Quitandinha é modelo de coleta de resíduos na região

Na última quarta-feira, uma comitiva da Prefeitura de Tijucas do Sul, composta pelo vice-prefeito Claudemir Pereira da Rocha, o secretário de Turismo e Meio Ambiente Manoel Marcos da Silva, os vereadores Raquel e Tute, a técnica Ambiental Letícia Cordeiro e a representante da procuradoria do município, Bárbara Maoski, visitou a cidade de Quitandinha-PR em busca de informações sobre o modelo de coleta de resíduos que o município da região metropolitana adotou.

Quitandinha conseguiu reduzir seus gastos de coleta consideravelmente, e como é uma cidade da região com o mesmo porte de Tijucas do Sul, os gestores do nosso município, que mantêm uma boa relação com as cidades da região, fizeram questão de visitar e entender todo o processo.

Tijucas do Sul atualmente gasta em torno de R$ 100 mil mensais com a coleta de resíduos. É um valor considerado alto para a administração municipal, que procura uma alternativa de minimizar os custos e entregar um serviço de qualidade aos munícipes, além de diminuir a quantidade de resíduos que são destinados ao aterro e aumentar a quantidade dos recicláveis.

Após a recepção feita pelo prefeito José “Quirera” em seu gabinete, a comitiva foi acompanhada pela equipe da Prefeitura de Quitandinha até a ACOMAR, que é a associação de coleta de recicláveis da cidade, onde foi exposto todo o processo.

A cooperação das cidades, é de suma importância para o desenvolvimento de toda a região, visto que muitas delas vivem a mesma realidade financeira e estrutural. Um dos lemas da gestão é de unir forças e trabalhar de forma colaborativa, e esse preceito está se estendendo não só em Tijucas do Sul, mas nas cidades vizinhas ao nosso município.

Agradecemos profundamente a acolhida que a cidade de Quitandinha nos proporcionou, ao prefeito Quirera e sua equipe, e esperamos que em breve possam vir até Tijucas do Sul, para que possamos retribuir a receptividade.

