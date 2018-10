Quitandinha está com inscrições abertas para escolinhas nas diversas modalidades do esporte

De acordo com o gerente de Esportes do município, Josenir dos Santos, a Prefeitura em suas ações vem propiciando a instalação de escolinhas de modalidades, democratizando o acesso a esportes

Quitandinha está com inscrições abertas para o programa Esporte para Toda a Vida, que é uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado. O foco é a iniciação esportiva, propiciando um modo de vida saudável e que, além de momentos de lazer, busca despertar nas crianças e adolescentes o gosto pela prática esportiva, transmitindo aos jovens os valores inerentes ao esporte, além de almejar revelar atletas de alto rendimento.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte estará disponibilizando professores que irão acompanhar os alunos em atividades, como escolinhas de futebol e outras modalidades, usando novos espaços, como a praça da Juventude na arena multiuso, as quais objetivam assegurar o acesso à prática de atividades esportivas dos jovens.

De acordo com o gerente de Esportes do município, Josenir dos Santos, a Prefeitura em suas ações vem propiciando a instalação de escolinhas de modalidades, democratizando o acesso a esportes. “A prefeita Maria Julia tem desenvolvido ações para dar oportunidades as nossas crianças e jovens. É mais um programa que conquistamos para democratizar o esporte“, disse.

Os professores desenvolverão várias modalidades com os alunos, entre elas: futsal, voleibol, atletismo, handebol e basquetebol. As inscrições deverão ser realizadas no Cetequi, de acordo com a faixa etária e gênero. Para mais informações entrar em contato nos telefones (41) 3623-1242.