Quitandinha investe cerca de R$ 200 mil na aquisição de kits escolares

Novamente Quitandinha dá uma passo à frente na educação do município, promovendo a igualdade entre todos os alunos, e ajudando as famílias que não têm condições financeiras, gerar economia no orçamento familiar, com a doação de kits escolares, beneficiando assim, toda a rede municipal de ensino. Com recursos próprios, a Prefeitura investiu R$ 195.494,00 na compra dos kits. Serão cerca de 2.200 alunos beneficiados e muitos deles terão condições serem tratados com igualdade dentro do mesmo ambiente escolar.

A novidade deste ano será a agenda e o penal personalizados e a entrega dos kits será no primeiro dia de aula. Neste ano, todos 200 professores também estarão recebendo os kits.

Segundo a secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, “a educação em nosso município é tratada com responsabilidade e com zelo, garantimos educação de qualidade quando valorizamos os alunos e os professores”. A secretária Jaqueline também manifesta sua gratidão a prefeita Maria Julia pelo apoio, e pelos investimentos constantes na área de educação.

A prefeita Maria Julia falou da importância do investimento na educação e lembrou que os investimentos são com recursos próprios do município – “Os investimentos na área de educação é de extrema importância para que possamos ter sempre uma educação de qualidade, incentivando nossas crianças e adolescentes em busca do conhecimento” – enfatiza.