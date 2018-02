Quitandinha investe mais de R$ 867 mil na aquisição de uniformes e kits escolares

É a primeira vez que a Prefeitura faz a entrega de materiais e uniforme completo aos alunos já no início do ano letivo

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, fez um investimento de R$ 867.372,50 na aquisição de kits escolares e uniforme completo para toda a rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta semana a entrega nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantis – CMEIs dos materiais e dos conjuntos que possuem nove peças.

É a primeira vez que a Prefeitura faz a entrega de materiais e uniforme completo aos alunos já no início do ano letivo. Os kits possuem uma jaqueta, uma calça, um shorts, um par de tênis, dois pares de meias, duas camisetas de manga curta e uma camiseta de manga longa. Cerca de 2.200 estudantes serão beneficiados.

Segundo a secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, além dos kits aos estudantes, todos os profissionais da Educação estão recebendo material didático de apoio e jalecos. Os investimentos passam de R$ 20 mil.

A prefeita Maria Julia falou da importância do investimento na educação. “Conseguimos adquirir os uniformes e materiais escolares com economia que fizemos. Com isso, oferecemos aos alunos, além da economia no orçamento dos pais, o direito de todos serem tratados com igualdade dentro do mesmo ambiente escolar”, enfatiza.