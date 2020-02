Quitandinha marca a 3ª edição da Gincana da Família

É neste domingo (2), a 3ª Gincana da Família em Quitandinha. Para essa edição, estão marcadas dez provas de casais. Aquele que fizer todas em menor tempo, é o vencedor.

O evento é realizado pela Prefeitura de Quitandinha, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com apoio da Associação Desportiva de Quitandinha (Adesqui). Nesse ano, cinco patrocinadores estão trazendo as premiações.

O 1º lugar levará uma pizza grande e uma torre de chopp do Camargo lanches. O 2º lugar levará uma pizza e uma torre de chopp da Pizzaria do Vini. O 3º lugar levará uma porção de batata e uma torre Brahma 2,5 L do Pepes Bar. Quem ficar em 4º lugar, ganhará dois lanches do AKF Container. Já o 5º, levará duas pizzas de cone salgadas e duas pizzas de cone doces, do Donatelo’s.

A competição tem início por volta das 13h, na Praça da Bíblia. Inscrições serão feitas antes do início das provas, no próprio local.