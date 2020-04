Quitandinha prorroga prazo de pagamento do IPTU

A crise causada pelo coronavírus é algo sem precedentes na história do país, que trouxe junto com ela uma sensação de insegurança, principalmente financeira, com os setores produtivos reagindo como podem, a cada dia. Pensando nesse momento de insegurança financeira, em decreto assinado na segunda-feira (30), a prefeita Maria Julia prorrogou o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 13 de Julho, além de estender os prazos para pagamento para quem optar por parcelar em até seis vezes.

A medida foi tomada para poder ajudar os munícipes, que enfrentarão desafios financeiros nos próximos meses. “Seguimos por esse caminho para que os contribuintes tenham um prazo maior para enfrentar as dificuldades que estão surgindo, em decorrência do coronavirus. Acreditamos que juntos, com humildade, calma e serenidade, podemos minimizar os impactos econômicos que essa crise pode criar”, afirma Jaqueline Ribas, Secretária de Finanças do município.

DATAS

O decreto nº 1.310 determinou para o dia 13 de Julho de 2020 o pagamento da cota única com desconto. Para aqueles que optarem pelo pagamento do valor integral em até seis parcelas, prorrogou-se também os novos vencimentos, ficando eles estabelecidos nas datas de 13 de julho, 13 de agosto, 14 de setembro, 13 de outubro, 13 de novembro e 14 de dezembro de 2020.

Mais informações sobre os boletos poderão ser feitos no telefone (041) 3623-1231, ou pelo e-mail tributacao@quitandinha.pr.gov.br.