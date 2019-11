Quitandinha realiza novos cadastros para o programa de alevinos

Estão abertos os cadastros para o programa de distribuição de alevinos. Iniciativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com apoio da Prefeitura Municipal, o programa tem como objetivo incentivar à piscicultura, garantindo preços mais baixos a peixes de qualidade garantida.

Os pedidos podem ser feitos até o dia 26/11 e a entrega é feita na sequência, no dia 29. Os peixes com preços mais baixos são as tilápias, a R$ 345 o milheiro. Peixes pintados e dourados estão a R$ 10 cada um. As outras espécies disponíveis são lambari/piava, carpa capim, carpa cabeça grande, carpa húngara, jundiá cinza, carpa colorida,trairão e carpa capim juvenil. Também é possível comprar ração para os filhotes, pelo valor de R$ 30 (pacote de 5 kg).

Interessados devem comparecer na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha, na Rua Germano Krama, 94. Informações: 3623-1156.