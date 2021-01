Quitandinha recebeu 108 doses da vacina coronavac

A Secretaria de Saúde de Quitandinha recebeu na tarde desta terça-feira (19), a sua cota da vacina coronavac, na 1° fase do programa nacional de vacinação contra a Covid19, que consiste em apenas 108 doses, que servirão para imunizar 108 pessoas com a primeira dose.

A segunda dose para essas 108 pessoas ficou armazenada nas câmaras frias da Cemepar em Curitiba e será aplicada daqui a 3 semanas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo a vigilância epidemiológica, a quantidade disponibilizada foi menor do que a esperada, sendo suficiente apenas para vacinar os Profissionais de Saúde que trabalham direto com os pacientes suspeitos de covid-19, técnicos que vão aplicar as vacinas e moradores e trabalhadores do lar dos idosos.

Mesmo sendo uma quantidade irrisória, a chegada deste primeiro lote de vacinas é uma luz no fim do túnel, que será longo e exigir muita paciência de toda a população.

Importante lembrar que os cuidados vão ter que continuar por muito tempo ainda, com distanciamento social, higiene das mãos e principalmente uso de mascaras.

Enfermeira foi a primeira pessoa a ser vacinada em Quitandinha

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Indianara Regiane de Medeiros, 31 anos, que é Coordenadora da Atenção Básica e Enfermeira da Unidade Covid de Quitandinha, foi a primeira pessoa do município a receber a vacina. Indianara fez, até o momento, aproximadamente 1.000 coletas do teste do Covid-19 nos munícipes que buscaram atendimento na Unidade Covid.

O início da vacinação é uma grande notícia, que nos enche de esperança no combate a Covid-19. Conforme orientações e cronogramas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, as próximas etapas da vacinação contemplarão, gradativamente, todos os grupos prioritários, ou seja, as pessoas que têm maior risco de contaminação pelo coronavírus.

Precisamos continuar tomando as medidas de prevenção, então continue usando máscara, mantendo o distanciamento social e utilizando álcool em gel.