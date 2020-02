Quitandinha será contemplada com mais 20 abrigos de ponto de ônibus

A prefeita Maria Julia lembra que já havia recebido dez equipamentos em 2018 e que eles são ótimos para que os usuários do transporte público possam se proteger do sol e da chuva

O município de Quitandinha acaba de receber a notícia de que será contemplado com mais 20 abrigos de ponto de ônibus. Desde que assumiu a presidência da Comec, Gilson Santos já vinha recebendo solicitações da prefeita Maria Julia, por intermédio do deputado estadual Francisco Bührer. Uma das solicitações, especialmente, sobre a necessidade de mais desses equipamentos. Na última terça-feira (18), a prefeita esteve na Comec, juntamente com os prefeitos de mais 25 municípios, para a solenidade de anúncio da aquisição dos equipamentos.

A prefeita Maria Julia lembra que já havia recebido dez equipamentos em 2018 e que eles são ótimos para que os usuários do transporte público possam se proteger do sol e da chuva. “O Gilson e o deputado Bührer são grandes parceiros do município e eu pedi mais abrigos para o nosso povo de Quitandinha. Os que já recebemos antes foram instalados no centro. Esses 20 novos vamos espalhar pelo interior, onde passa o metropolitano”, afirma.

A gestora faz ainda um apelo à população no sentido de que todos ajudem a cuidar do patrimônio público: “Nós vamos pedir os recursos, mas eles são de cada um de nós. Temos que cuidar como se fosse a casa da gente, pra que dure mais tempo. É muito triste ver que muitos dos pontos de ônibus já estão quebrados, destruídos. Eu peço que todos cuidem e fiquem de olho se alguém não está cumprindo com seu papel”, solicita.