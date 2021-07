Quitandinha vacina caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo

Nesta semana Quitandinha iniciou a vacinação contra a covid-19 em caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo prazo. O atendimento está ocorrendo exclusivamente na SEDE. Para início, foram disponibilizados apenas 40 doses, no entanto, este público deve estar realizando o agendamento prévio com a equipe de saúde.

Para receber a vacina precisarão apresentar comprovante de endereço de Quitandinha (em seu nome ou do cônjuge, neste caso também com certidão de união estável ou casamento).

|Além disso, devem apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios: comprovante de inscrição no registro nacional de transportadores rodoviários de carga, carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria motorista) ou carteira de sócio dos sindicatos de transporte (categoria motorista).

Conforme determinado pelo governo do estado, a imunização dessa categoria será com a vacina Janssen, que tem dose única.