Reunião avalia medidas ao combate a pandemia em Quitandinha

Na tarde da última terça-feira (23), no Cetequi, ocorreu mais uma reunião do Comitê Gestor de Crise do Coronavírus de Quitandinha. A prefeita Maria Júlia, secretários municipais, presidente da Câmara de Vereadores Marquinhos da Acarpa, líderes religiosos, Polícia Militar, equipes de fiscalização e saúde, representantes do comércio, entre outros, também participam do encontro.

Em conjunto, nesta oportunidade foram discutidas as novas medidas de combate à pandemia, as quais visavam atendem às últimas determinações do governo do estado. “Foi uma reunião produtiva onde o objetivo era, em conjunto, definir ações e estratégias que resultem na diminuição dos casos de COVID-19 em nosso município”, explicou Marquinhos da Acarpa.

O novo decreto, este de 1.345/2020, foi publicado na última quarta-feira (24) e começou a ter validade a partir de quinta (25).