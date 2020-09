Saúde de Quitandinha ganha mais dois reforços e expande atendimento familiar

As Doutoras Yanis e Yesenia, médicas cubanas provenientes do Programa Mais Médicos, reforçarão a estrutura de saúde de Quitandinha, proporcionando uma expansão no atendimento dos pacientes que moram nas localidades mais afastadas da cidade, sendo a primeira expansão destinada à localidade da Campina, que pela primeira vez terá uma equipe focada em saúde da família.

A Prefeita Maria Julia comemora a chegada das duas profissionais e a expansão da capacidade no atendimento. “Que essas duas médicas sejam recebidas com todo o carinho que merecem pela nossa cidade. Fico muito feliz por poder intensificar o atendimento para a Campina, que a partir de agora terá uma atenção mais próxima, que com certeza irá melhorar a qualidade de vida dessa região”, disse.

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, a primeira médica irá para a nova equipe de saúde da Campina, e a outra médica será destacada para compor a equipe de saúde de Água Clara. As profissionais atuarão diretamente na parte de Estratégia Saúde da Família (ESF). “A criação dessa equipe vai desafogar ainda mais os atendimentos do Posto Sede. Estrategicamente falando, teremos mais proximidade com os pacientes e poderemos acompanhar mais de perto as condições da população na Campina”, disse a Secretária.

Quitandinha aderiu ao programa que existe desde 2013, que foi criado para aumentar a oferta de médicos focados na atenção básica de saúde em nível familiar. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o trabalho das ESFs podem solucionar 80% dos problemas de saúde da população, sem afogar o sistema de saúde, principalmente nos municípios distanciados dos grandes centros urbanos. Desde a sua criação, o programa já atendeu mais de 70 milhões de brasileiros.