SCFV produz mais de 700 máscaras descartáveis para combate contra o Covid-19

As máscaras serão distribuídas inicialmente para os funcionários da Saúde, que estão atuando diretamente no combate a doença na cidade, depois para as demais estruturas que necessitarem

Os funcionários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) se uniram no combate contra o coronavírus no município. Juntos, os funcionários produzirão mais de 700 máscaras descartáveis feitas de Tecido Não Tecido – mais conhecido como TNT – que serão distribuídos por entre os funcionários da Prefeitura que estão na linha de frente do atendimento ao público.

As máscaras serão distribuídas inicialmente para os funcionários da Saúde, que estão atuando diretamente no combate a doença na cidade, depois para as demais estruturas que necessitarem. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, que é responsável pelo SCFV, o TNT usado é o mesmo utilizado nas oficinas de artesanato com crianças e adolescentes atendidas pelo serviço, que estavam sem uso por conta das restrições impostas pelos últimos tempos.

De acordo com Dirlene Resner, Secretária de Assistência Social de Quitandinha, a atitude vai totalmente de encontro com aquilo que o serviço já preconizava antes da crise. “O SCFV tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e valorizar a vida coletiva. Apesar de vivermos em uma época em que a vida coletiva sofre com o distanciamento, ao fazer essas máscaras nós nos reaproximamos do nosso propósito, fazendo o que é necessário agora, para que se haja vida e coletividade futuramente”, comenta.