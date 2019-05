SESC/SENAC visita a Câmara de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 04/05/2019

Na última semana, equipe do SESC/SENAC de Rio Negro esteve visitando a Câmara Municipal de Quitandinha e na oportunidade foram recebidos pelo presidente Marquinhos da Acarpa. Na comitiva estava Henrique Gaio, gerente executivo, Alexon Vailarino, técnico de atividades e Andressa Custódio, técnica de relações com o mercado.

Na oportunidade apresentaram os projetos realizados pelo SESC/SENAC dando ênfase para o da unidade instalada em Rio Negro. Eles também solicitaram apoio do poder legislativo para elaborar um ofício que será enviado ao presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia e ao presidente do Senado Davi Alcolumbre os quais vão encaminhar o documento ao governo federal solicitando que não seja reduzido o percentual do repasse das empresas para manter e custear os projetos em andamento. “Nos últimos seis meses fizemos 6.601 atendimentos na área de educação promovendo espaço conexão futuro integral e curso de inglês”, frisou Henrique Gaio.

O presidente ouviu atentamente a apresentação realizada pela equipe do SESC/ SENAC e disse que vai conversar com os demais vereadores para formalizar o ofício.