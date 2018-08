Sonho de receber água tratada em Mato Branco está mais próximo

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 11/08/2018

A localidade do Mato Branco está com a segunda etapa das obras concluídas e logo mais de 500 pessoas devem realizar um antigo sonho de receber água tratada em suas residências

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, está com um projeto contínuo de ampliação das redes de água nas comunidades rurais, fazendo um grande investimento. A localidade do Mato Branco está com a segunda etapa das obras concluídas e logo mais de 500 pessoas devem realizar um antigo sonho de receber água tratada em suas residências.

A segunda etapa consiste nas obras finais de implantação da rede, construção da estrutura da caixa d’água e instalação da parte elétrica, incluindo poste de energia e colocação da bomba, o que resulta em 70% do processo de implantação concluído.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, com a finalização da instalação da tubulação, a etapa final será a ligação nas residências. “Estamos com o cronograma de obras bem avançado e logo estaremos iniciando a ligação da rede em cada residência da comunidade”, explicou o secretário.

O investimento da Prefeitura em parceria com a Sanepar será de R$ 380 mil, incluindo 12 mil metros de tubulação. A estimativa é que pelo menos 120 casas recebam a ligação da rede de água tratada.

A prefeita Maria Julia destacou a sua alegria em estar concretizando mais um grande projeto que realiza sonhos de muitas pessoas. “Estamos fazendo um grande investimento que muitas vezes não é notado. Mas são pessoas que estão recebendo água em suas residências, agora realizam um sonho e acaba a espera de anos”, disse.