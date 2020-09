Trator novo encorpa frota da Agricultura de Quitandinha

A frota de equipamentos agrícolas disponíveis para os pequenos produtores rurais de Quitandinha agora conta com um novo reforço: um trator Massey Ferguson MF 5710, no valor de aproximadamente R$ 185 mil Reais. O equipamento chegou nesta semana na cidade, entregue à Prefeita Maria Julia diretamente pelo responsável do investimento, o deputado federal Luizão Goulart, que destinou a verba para a compra do equipamento por meio de emenda parlamentar.

O trator vem com 105 cavalos de potência, é turbinado e intercoolado, conta com tração integral nas quatro rodas, 12 marchas sequenciais a frente e mais 12 marchas de ré com reversor. Inicialmente ele servirá para atender os pequenos produtores e os agricultores familiares da cidade, principalmente nos serviços de grade aradora, descompactação de solo e mecanização de área forrageira para selagem e plantio de grãos como Milho, por exemplo.

Agradecida pela vinda do equipamento e pela presença do deputado, a Prefeita reconheceu a importância do trator para o pequeno produtor. “É importante garantir a segurança dos nossos pequenos produtores, principalmente por causa do clima que está cada vez mais instável. Equipamentos como esse agilizam o período entre safra e garante o sustento de quem sustenta nossa cidade. Agradeço demais a atenção dada pelo deputado Luizão para o nosso município”, disse.