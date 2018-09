TRE/PR divulga alterações nas seções eleitorais de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 29/09/2018

Em Campo do Tenente não haverá alterações

Com a proximidade das eleições gerais que serão agora no dia 7 (domingo) de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) informa que algumas seções eleitorais da 11ª Zona Eleitoral que compreende Rio Negro e Quitandinha mudarão de local. Em Campo do Tenente não haverá alterações.

– O local de votação E.R.M. João Florencio Mendes, situado na localidade Reis, foi extinto. A seção eleitoral nº 128 passará a funcionar no local de votação Associação dos Moradores da Cachoeira dos Knopik, situado na localidade Cachoeira dos Knopik;

– O local de votação Pavilhão da Igreja São João Batista, situado na localidade Ribeirão Vermelho, foi extinto. As seções eleitorais nº 42 e 43 passarão a funcionar no Colégio Estadual Monsenhor Miguel José Mickosz, situado na localidade Ribeirão Vermelho;

– O local de votação Posto de Saúde Valdomiro Hass, situado na localidade Cachoeira do Ipanema, foi extinto. A seção eleitoral nº 44 passará a funcionar no local de votação Escola Municipal Bom Jesus, situado na localidade do Turvo;

– No local de votação Pavilhão da Igreja Bom Jesus do Barco, situado na localidade Rio da Várzea, a seção eleitoral nº 41 foi agregada à seção eleitoral n° 40;

– No local de votação Colégio Estadual Monsenhor Miguel José Mickosz, situado na localidade Ribeirão Vermelho, a seção eleitoral nº 43 foi agregada à seção eleitoral nº 42 e a seção eleitoral nº 191 foi agregada à seção eleitoral nº 163;

No local de votação Unidade de Saúde Cerro Verde (Maria Centa), situado na localidade Cerro Verde, a seção eleitoral nº 189 foi agregada à seção eleitoral n° 53.