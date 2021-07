Volta às aulas presenciais em Quitandinha

A Secretaria Municipal de Educação de Quitandinha implantou o modelo escalonado de ensino híbrido para as escolas municipais, ou seja, alunos com ensino presencial e ensino remoto (online).

As aulas presenciais retornaram no dia 24 de maio de 2021, de forma escalonada, com os alunos de educa√ß√£o infantil (Pr√© I e II, crian√ßas com 4 e 5 anos) e de ensino fundamental – s√©ries iniciais (1¬ļ a 5¬ļ anos). O ber√ß√°rio e o maternal (crian√ßas de 0 a 3 anos) continuam no ensino remoto (online).

Inicialmente o retorno presencial foi pequeno, mas com a confirma√ß√£o dos cuidados tomados, o n√ļmero de alunos aumenta a cada dia. Al√©m dos alunos que retornam voluntariamente, temos os alunos cujos pais assinaram o termo de compromisso com o protocolo de retorno √†s aulas, e que, no sistema remoto apresentam dificuldade de aprendizagem.

O aluno presencial é atendido uma vez por semana para que compreenda as normas de segurança. Da mesma forma, os profissionais cientes dos cuidados desse novo formato de ensino praticam as novas regras com o rigor que a prevenção exige.

Alunos que os pais n√£o autorizaram o retorno presencial, continuam no modelo remoto (online), com orienta√ß√Ķes dos professores √† dist√Ęncia.

No m√™s de junho iniciamos as atividades de nivelamento, que objetivam identificar o rendimento dos alunos para que a√ß√Ķes pedag√≥gicas sejam tomadas para o segundo semestre.

Desde o in√≠cio do ano trabalhamos com os profissionais da educa√ß√£o sobre o tema biosseguran√ßa e realizamos capacita√ß√Ķes com os professores, diretoras e estagi√°rios sobre a necess√°ria organiza√ß√£o na escola, comos funcion√°rios operacionais sobre limpeza e desinfec√ß√£o dos ambientes, preparo e entrega da merenda e com os motoristas escolar sobre a log√≠stica do transporte, os procedimentos de entrada, perman√™ncia e sa√≠da dos alunos nos √īnibus, al√©m da limpeza e desinfec√ß√£o dos ve√≠culos.

Cada institui√ß√£o municipal de ensino (Escolas Municipais e CMEIs) criou seu protocolo de biosseguran√ßa baseado na resolu√ß√£o da SESA n¬ļ 0098/2021 e nas orienta√ß√Ķes da Secretaria de Educa√ß√£o.

A equipe da biossegurança da Secretaria Municipal de Educação elaborou vídeos informativos que orientam funcionários e alunos de como proceder no transporte escolar e na escola para evitar a contaminação pela covid-19.

No transporte escolar, os cuidados v√£o desde a entrada no √īnibus onde o motorista afere a temperatura dos alunos, fornece √°lcool gel para higieniza√ß√£o das m√£os, orienta em qual banco o aluno deve sentar, chamando um a um para que n√£o haja aglomera√ß√£o. Os assentos do √īnibus est√£o numerados e outros isolados, assim, atende o m√°ximo permitido de 50% da capacidade do ve√≠culo. As janelas ficam abertas para circula√ß√£o do ar, os alunos s√£o orientados a n√£o trocar de banco e nem se alimentar dentro do ve√≠culo.

Como o transporte escolar atende as escolas municipais e tamb√©m as escolas estaduais √© necess√°rio que todos estejam seguindo as orienta√ß√Ķes quanto a preven√ß√£o da contamina√ß√£o do covid-19. Os motoristas, para seguran√ßa de todos, orientam os alunos a manter o distanciamento durante o embarque e desembarque e a n√£o aglomerar na entrada e sa√≠da da escola.

Caso algum aluno esteja sem transporte, deve procurar a sua escola para que a Secretaria faça sua inclusão na lista de passageiros.

Nas escolas, funcionários e alunos têm a temperatura aferida, recebe álcool gel e é feita a higienização de bolsas e mochilas. O piso é demarcado para manter o distanciamento de 1,5m. tanto na entrada como na saída dos alunos e funcionários.

No caso de aluno apresentar estado febril (temperatura igual ou superior a 37,1¬ļC), o aluno √© isolado para n√£o manter contato com os colegas e comunicado aos pais ou respons√°vel para lev√°-lo a uma unidade de sa√ļde.

Ao chegar na escola o aluno é orientado a aguardar em cadeiras distanciadas no pátio ou ir direto para a sala de aula, onde o professor o espera.  As salas de aulas estão preparadas com o distanciamento de 1,5 m. entre as carteiras. Entre o professor e os alunos também há mesas de apoio, nelas são servidas as merendas, cada aluno pega seu lanche e vai se alimentar na sua carteira.

Materiais escolares não são compartilhados, caso haja necessidade, são de materiais que possam ser desinfetados, para isto, a Secretaria também está distribuindo materiais individualizados para assegurar que todos tenham material para as aulas.

Os alunos são orientados a levar uma máscara extra para trocar durante o dia, e um saquinho para colocar a máscara usada para posterior higienização.

Os funcionários trabalham com a máscara de tecido e com o complemento da

face shield (viseira), mantendo o distanciamento seguro dos alunos. E os demais EPIs (Equipamento de Proteção Individual) são utilizados conforme cada atividade. As luvas servem para servir a merenda, para o recolhimento e lavagem de utensílios e para a higienização dos ambientes e superfícies. Para higienização e desinfecção são usados álcool líquido para superfícies e água sanitária diluída para pisos e paredes.

No ambiente escolar municipal estão disponibilizados: cartazes informativos, tótens e dispensers com álcool líquido, e nas pias dos banheiros há sabão líquido, papel toalha e lixeiras com pedais.

O monitoramento di√°rio e constante da equipe de Biosseguran√ßa da Secretaria Municipal da Educa√ß√£o com visitas √†s escolas e aos √īnibus escolares para verifica√ß√£o e orienta√ß√£o quanto ao cumprimento dos protocolos de preven√ß√£o, al√©m de elaborar relat√≥rios di√°rios, planilhas, fotos e v√≠deos, verificar situa√ß√Ķes de risco e orientar a todos por meio de reuni√Ķes e whatsapp, pode garantir que at√© o momento nenhum caso de contamina√ß√£o com a Covid-19 acontecesse dentro das escolas municipais.

Para conhecer detalhadamente o modelo de seguran√ßa e preven√ß√£o implantado no ensino presencial das escolas municipais, os pais ou respons√°veis pelos alunos podem entrar em contato com a escola para tirar d√ļvidas, e se necess√°rio, agendar um hor√°rio para visit√°-la.

Os alunos do 5¬ļ ano devem procurar sua escola para receberem orienta√ß√Ķes dos professores e a aten√ß√£o necess√°ria para finalizar com todo o conhecimento necess√°rio no Ensino Fundamental I, pois no pr√≥ximo ano v√£o cursar o 6¬į ano na Escola Estadual, que √© um outro modelo de ensino, com novos desafios.

Parabenizamos diretoras, pedagogas, professores, estagiários, biólogos, motoristas e operacionais pelo trabalho árduo, pela dedicação e esforço em buscar novas formas de interagir (sem contato) e de se adequar as novas regras que são

Essenciais para uma educação de qualidade e com segurança para todos.

Parabéns aos pais que estão confiando na equipe escolar e que valorizam o trabalho desses profissionais que não medem esforços para atenderem da melhor forma possível todos os alunos.

E, com rela√ß√£o a imuniza√ß√£o dos trabalhadores da educa√ß√£o, at√© ent√£o 93,8% dos funcion√°rios internos das Institui√ß√Ķes est√£o vacinados com a 1¬™ dose da vacina contra a covid-19 e esta semana, iniciou-se a vacina√ß√£o dos motoristas do transporte escolar.

Sabemos que tudo isso vai passar, mas n√£o podemos ainda saber quando e √© muito importante que possamos sobreviver a tudo isso com sa√ļde. As crian√ßas precisam ser protegidas e por isso tantos esfor√ßos est√£o sendo realizados por todos os segmentos da educa√ß√£o, pois os primeiros anos na escola s√£o fundamentais para a constru√ß√£o da base que possibilitar√° toda a continuidade da constru√ß√£o do conhecimento. Pensando nisso, solicitamos a todos os pais ou respons√°veis que reavaliem a possibilidade de enviar seu filho √† escola para receber as orienta√ß√Ķes b√°sicas, de modo que, quando tudo passar, possa seguir seus estudos da melhor maneira.

E se cada um fizer a sua parte, tomando os cuidados b√°sicos, principalmente de distanciamento, uso de m√°scaras e √°lcool gel, logo tudo vai passar e sairemos vitoriosos.