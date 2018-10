Compartilhar no Facebook

No dia 3 de outubro, a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada recebeu a visita do Exmo Sr General de Brigada Alexandre de Almeida Porto, Comandante da 1ª Bda AAAe e de comitiva. Na oportunidade, o Cmt 1ª Bda AAAe se dirigiu aos Oficiais, Subtenentes e Sargentos, verificou as instalações previstas para a recepção dos simuladores da VBC DA Ae GEPARD 1 A2 e o apronto Operacional da 11ª Bia AAAe AP.