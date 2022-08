1º Pedala Duque será realizado neste sábado no Lageado dos Vieiras

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (13) será realizado no Distrito de Lageado dos Vieiras o 1º Pedala Duque, realizado pela Escola Municipal Duque de Caxias em celebração ao Dia dos Pais.

As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas na secretaria da escola ou no dia do evento. Mais informações pelos telefones: (41) 3543-1126 e (47) 99286-0110.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A concentração será às 8h30 no pátio da escola. A largada está prevista para ocorrer às 9h. A pedalada será realizada pelas ruas do Distrito num percurso estimado de 7 km. Durante o trajeto haverá pausas para hidratação.

Ao final da pedalada haverá sorteios de brindes na escola para os participantes, entregas de avaliações, lanches e sessão de fotos dos pais com os filhos. O objetivo do evento é gerar a interação da família e fortalecer a prática de atividades físicas em família.