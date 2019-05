1º Tenente Paulo Eduard assumiu o comando da Polícia Militar de Rio Negro

O 1º tenente Paulo Eduard Antonio Lemes de 36 anos tomou posse na manhã desta segunda-feira (13/05) o comando dos 28 º Batalhão de Polícia Militar – 2ª CIA de Rio Negro, onde atende também os municípios de Piên, Campo do Tenente e Quitandinha. 1º sargento Maurer, vinha respondendo interinamente o comando temporário.

O 1º tenente Eduard é natural de Morretes/PR, onde ingressou na Policia Militar do Paraná no ano de 2003, fazendo a escola na Academia Policial Militar de Guatupê em São José dos Pinhais.

O comandante Paulo Eduard assumiu o 28 º Batalhão de Polícia Militar – 2ª CIA, em substituição ao 1º tenente Diego Moscozo Sanches. O oficial Sanches foi transferido para a Academia Policial de Guatupê de Curitiba, onde o mesmo estava no comando da 2ª CIA de Rio Negro, desde o ano de 2015.

O 1º tenente Eduard vinha comandando o 5º Batalhão da Policia Militar de Londrina, onde ficou a frente durante 15 anos. O tenente Eduard, durante estes 15 anos à frente deste batalhão, fundou a ROTAM em 2007 e ficou a frente durante três anos no Serviço de Inteligência, até então um recorde.

Na segunda-feira foi recebido no gabinete do prefeito Milton Paizani, que lhe deus as boas vindas e colocou seu governo a sua disposição, no que foi possível para a segurança dos munícipes rionegrenses.

Segundo o 1º tenente Eduard a 2ª CIA de Rio Negro, conta com apenas 19 policiais sendo necessário o aumento do efetivo para o atendimento da população. “Rio Negro tem característica de ser uma cidade calma, mas precisamos de reforço policial, para coibir ações de criminosos que podem vir de fora da cidade e ao mesmo tempo para que se atue no trabalho preventivo de segurança”, destaca.

Ele solicitou um pedido ao prefeito Milton Paizani, quando da formação de novos policiais, por meio da academia de polícia do estado, que sejam destinados mais soldados para o município de Rio Negro.

“É uma responsabilidade muito grande, estou chegando agora, trazendo novidade de trabalho e minha expectativa em relação à unidade é trabalhar bastante e entregar um bom serviço à comunidade”, destacou.

Segundo o tenente Eduard, sobre a segurança na Praça João Pessoa, já constatou ser devido o elevado índice de uso de álcool e drogas e vai intensificar o patrulhamento, para coibir estas ações e colocar ordem para que as famílias voltem a frequentar este local e fazer com que a comunidade se sinta segura com o trabalho da polícia, frisou a nossa reportagem.