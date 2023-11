2ª Cavalgada de Natal Grupo Pé no Estribo será realizada em Rio Negro

A 2ª Cavalgada de Natal Grupo Pé no Estribo será realizada no dia 23 de dezembro em Rio Negro. Na manhã desta quinta-feira os organizadores do evento estiveram no gabinete do prefeito James Karson Valério para entregar o convite e fornecer as informações.

O ponto de encontro será às 9h30 em frente à loja Afubra. O deslocamento será sentido Estação Nova, depois Centro de Rio Negro e retorno pela Rua XV de Novembro e ruas do bairro Bom Jesus.

A inscrição será 2 kg de bala ou pirulito até o dia 15 de dezembro. Durante a cavalgada será realizada a distribuição de doces pelos bairros com a presença do Papai Noel.

Contato para mais informações: (47) 98807-5213 / 99660-3411.