5ª Copa Rio Negro de Vôlei de Areia foi realizada neste domingo (13)

Em uma promoção da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL-RN), foi realizada neste domingo (13), na quadra de areia anexa ao Ginásio de Esportes José Muller, a edição 2022 do Vôlei de Areia, que contou com a participação de 19 duplas, das cidades de Rio Negro, Mafra e São Mateus do Sul.

Foram cerca de 5 horas de competição, onde foram realizados 33 jogos, que ao seu final apontaram os seguintes resultados:

FEMININO

1º Viviane e Gislaine

2º Tatiane e Brenda

3º Neriane e Kátia

MASCULINO

1º Nicolas e Leonardo

2º Fernando e Roger

3º Antônio e João Vitor

A SMEL-RN parabeniza e agradece a todos os participantes por nos ajudarem a realizar mais esta competição, de forma sadia, demonstrando o verdadeiro amor e respeito pelo esporte.

