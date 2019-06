5ª edição do Dia do Fusca em Rio Negro foi sucesso de público

O evento foi no estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa e reuniu mais de 180 participantes que expuseram suas relíquias

Para comemorar a data que celebra os 84 anos do início da produção do Volkswagen Fusca o Relicários Boxer Clube promoveu em parceira com o município de Rio Negro, neste domingo (23), a 5ª Edição do Dia Mundial do Fusca.

O evento foi no estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa e reuniu mais de 180 participantes que expuseram suas relíquias, seus Fuscas, para os amantes e admiradores de carros. Segundo os organizadores o publico ultrapassou as três mil pessoas.

Além dos fuscas o evento contou com mercado de pulgas, stands de marcas, praça de alimentação, sessão de cinema especial e show acústico. Também foi lançada pelo Museu Histórico professora Maria José França Foohs a exposição “Fusca, o carro mais querido do Brasil”.

A exposição não foi só de fuscas, de Rio Negrinho, veio um Volkswagen 1600, chamado de ‘Zé do Caixão’. O interior do carro é igual a uma caixa de som. Questionado se o carro estaria a venda, e por qual valor, respondeu que não vende o veículo, mas hipoteticamente, se fosse vender teria que ser no mínimo por R$ 45 mil. A popular lambreta também se fez presente junto com o pet Daff que o tempo todo ficou ao lado da relíquia de duas rodas.