5º RCC celebra o Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março, o 5º Regimento de Carros de Combate comemorou o Dia Internacional da Mulher com as militares deste segmento, além da Sra Marilu Burze, servidora civil do Regimento. A atividade contou com um café da manhã com a presença da Sra. Ana Paula, esposa do Ten Cel Jackson, Comandante do 5º RCC, e à tarde de uma seção de Treinamento Físico Militar Centralizado, que teve como guia a 3ª Sgt De Lima, como forma de homenagear e destacar a participação cada vez mais crescente do segmento feminino no âmbito do Exército Brasileiro.

