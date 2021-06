5º RCC participa do Dia D da vacinação contra a Covid-19 em Mafra

Compartilhar no Facebook

No último sábado, dia 12 de junho, o 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC), Rio Negro-PR, apoiou a Secretária Municipal de Saúde da cidade de Mafra na aplicação da vacina contra Covid-19.

Os militares tiveram a missão de realizar triagem, coordenar as filas e o acesso às cabines de aplicação, além de auxiliar os cidadãos para a higienização das mãos. A atividade ocorreu junto ao esforço do município no “Dia D da vacinação contra Covid-19” realizada em dez pontos de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

